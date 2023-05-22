Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным
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«Ему надо дать дисквалификацию по максимуму — игр пять. Его поведение было аморальным. Он сам понимает, что был неправ. Удаление Роши — это нечестно. Он просто не мог объясниться с судьями, поэтому показал», — цитирует Генича Telegram-канал «Терлецкий».
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Нападающий и защитник на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
Ранее сообщалось, что Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удаления в дерби.