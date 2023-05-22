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Чесноков: Медведев показал колоссальный настрой на турнире в Риме

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев сыграл как настоящий чемпион в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

«Медведев показал колоссальный настрой, это был настоящий чемпион, который займёт второе место в мировом рейтинге. Он здорово передвигался по корту, очень хорошо держал острые мячи и сам обострял», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, Хольгер Руне старался сделать что-то нестандартное и неожиданное, но против Медведева ничего не проходило, и датчанин не знал, что противопоставить россиянину.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.

Ранее Медведев заявил, что не думал, что когда-то выиграет грунтовый турнир.

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