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Медведев — о победе на «Мастерсе»: не думал, что когда-то выиграю грунтовый турнир

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Медведев — о победе на «Мастерсе»: не думал, что когда-то выиграю грунтовый турнир
  • Gettyimages.ru

«Всегда хочу верить в себя и всегда хочу побеждать на крупнейших турнирах мира. В то же время не думал, что выиграю грунтовый турнир в карьере, потому что обычно я их ненавидел. Рад, что сумел прибавить в конце первого сета», — цитирует Медведева сайт ATP.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Медведев после победы в финале «Мастерса» в Риме поднимется на второе место рейтинга ATP.

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