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«Наполи» в большинстве обыграл «Интер» в матче Серии А

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«Наполи» на своём поле нанёс поражение «Интеру» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Наполи» в большинстве обыграл «Интер» в матче Серии А
  • AFP

Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Лучано Спаллетти.

В составе победителей мячи забили Андре Замбо Ангисса (67-я, 85-я минуты), Джанлука Гаэтано (94-я). У проигравших отличился Ромелу Лукаку (82-я).

Команда из Милана после удаления в первом тайме Роберто Гальярдини (41-я минута) доигрывала матч в меньшинстве.

«Наполи» с 86 очками досрочно стал чемпионом Италии. «Интер» (66) занимает третье место.

Ранее сообщалось, что в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» погиб один человек.

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