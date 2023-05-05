В перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» погиб один человек

Стало известно о погибших и пострадавших во время перестрелки в честь победы «Наполи» в чемпионате Италии по футболу.

По информации итальянских СМИ, в ходе перестрелки один человек погиб и три получили ранения.

В праздновании приняли участие десятки тысяч человек, включая множество тифози. Раненного в ходе гуляний 26-летнего молодого человека госпитализировали, позже он скончался.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства перестрелки и то, как умерший мужчина был ранен. Также несколько человек получили серьёзные ожоги при взрывах петард.

«Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее «Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии.