«Зенит» поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу «Наполи» в чемпионате Италии по футболу под руководством Лучано Спаллетти.

«Grande Mister. Лучано Спаллетти — чемпион Италии! Впервые в карьере! Спасибо за наши победы. Поздравляем с долгожданным скудетто», — говорится в Telegram-канале «Зенита».

«Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Итальянский специалист с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит». Под его руководством санкт-петербургский клуб выиграл два чемпионства.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.