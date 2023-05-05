«Зенит» поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии
- AP
«Grande Mister. Лучано Спаллетти — чемпион Италии! Впервые в карьере! Спасибо за наши победы. Поздравляем с долгожданным скудетто», — говорится в Telegram-канале «Зенита».
«Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Итальянский специалист с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит». Под его руководством санкт-петербургский клуб выиграл два чемпионства.
Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.