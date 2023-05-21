Зобнин: в раздевалке пожелали Соболеву быть сдержаннее

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об удалении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА.

«Соболев? Вы всё видели. Саша у нас такой человек. В раздевалке пожелали ему быть сдержаннее, чтобы не подводил команду. Он не глупый человек, сделает выводы», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее Абаскаль сообщил, что Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону Роши.