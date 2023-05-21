Абаскаль сообщил, что Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону Роши

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поведении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Соболев будет наказан. Надеюсь, что вы также видели агрессивные действия со стороны Роши на Соболева. Важно отметить, что в предыдущем матче на стадионе ЦСКА Промес получил карточку. Когда Квинси фолил в эпизоде, там был VAR. Но решение арбитра — это решение арбитра», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес на 43-й и 90-й (пенальти) минутах. У ЦСКА отличился Хесус Медина (37-я).

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее в ЦСКА заявили, что обратятся в судейскую комиссию РФС после матча со «Спартаком».