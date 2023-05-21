Федотов: ЦСКА ни в одном компоненте не уступил «Спартаку»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Было много эпизодов, мы играли с достойной командой. Ни в одном компоненте мы не уступили. Был момент у Вани Облякова, когда начал улучшать момент, но не хватило реализации, о чём мы говорим», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес на 43-й и 90-й (пенальти) минутах. У ЦСКА отличился Хесус Медина (37-я).

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Промеса назвали лучшим игроком матча 28-го тура «Спартак» — ЦСКА.