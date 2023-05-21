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«Брайтон» победил «Саутгемптон» и гарантировал себе участие в Лиге Европы

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«Брайтон» победил «Саутгемптон» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
«Брайтон» победил «Саутгемптон» и гарантировал себе участие в Лиге Европы
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Паскаль Гросс и Эван Фергюсон, оформивший дубль. У «Саутгемптона» гол забил Мохамед Эльюнусси.

«Брайтон» набрал 61 очко и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, которое даёт команде право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. У «Саутгемптона» 24 очка и 20-я строчка.

Ранее Микель Артета взял на себя ответственность за поражение в чемпионской гонке АПЛ.

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