Артета взял на себя ответственность за поражение в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что только он виноват в поражении в борьбе за победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23 с «Манчестер Сити».

«Это моя ответственность, и я беру её на себя. Мы очень много подарили голов соперникам в последних матчах. Но я не собираюсь перекладывать вину на кого-то ещё», — цитирует Артету BBC.

Тренер признался, что, помимо сожаления, он испытывает боль.

«Мы сражались, но этого было недостаточно. Теперь мы должны восстановиться. Это очень больно. Я должен найти способ привести игроков в нормальное состояние. У нас впереди трудная неделя», — заключил Артета.

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал досрочную победу в АПЛ после матча 37-го тура «Ноттингем Форест» — «Арсенал», в котором «канониры» потерпели поражение (0:1).

Таким образом, «горожане», в активе которых 85 очков, уже не опустятся ниже первого места. На второй позиции располагается «Арсенал» (81). При этом МС осталось сыграть ещё три матча, а лондонской команде — один.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ в последних шести сезонах и девятую в истории.







Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально прокомментировал досрочную победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.

















