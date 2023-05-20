Холанд — о победе в АПЛ: всегда отдавайте все силы, это окупается

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально прокомментировал досрочную победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.

«Всегда отдавайте все силы для победы. Всегда верьте в себя. Это окупается. Вперёд, «Сити», — написал Холанд в социальных сетях.

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал досрочную победу в АПЛ после матча 37-го тура «Ноттингем Форест» — «Арсенал», в котором «канониры» потерпели поражение (0:1).

Таким образом, «горожане», в активе которых 85 очков, уже не опустятся ниже первого места. На второй позиции располагается «Арсенал» (81). При этом МС осталось сыграть ещё три матча, а лондонской команде — один.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ в последних шести сезонах и девятую в истории.

22-летний форвард сборной Норвегии пришёл в «Сити» в мае 2022 года. Он выиграл первый титул в составе команды из Манчестера.

Ранее сообщалось, что Холанд и Кевин Де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.