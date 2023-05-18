Холанд и Де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/23.

Как сообщается на сайте АПЛ, в число номинантов включены Букайо Сака и Мартин Эдегор из «Арсенала», Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», Киран Триппьер из «Ньюкасл Юнайтед», а также Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур».

Победитель голосования болельщиков и экспертов будет объявлен 27 мая.

Ранее АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23.