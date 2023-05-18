Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Холанд и Де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/23.
Холанд и Де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
  • AP
  • © Jose Breton

Как сообщается на сайте АПЛ, в число номинантов включены Букайо Сака и Мартин Эдегор из «Арсенала», Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», Киран Триппьер из «Ньюкасл Юнайтед», а также Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур».

Победитель голосования болельщиков и экспертов будет объявлен 27 мая.

Ранее АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить