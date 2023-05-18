Холанд и Де Брёйне претендуют на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
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Как сообщается на сайте АПЛ, в число номинантов включены Букайо Сака и Мартин Эдегор из «Арсенала», Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», Киран Триппьер из «Ньюкасл Юнайтед», а также Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур».
Победитель голосования болельщиков и экспертов будет объявлен 27 мая.
Ранее АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23.