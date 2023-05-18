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Экс-наставник «Спартака» номинирован на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23.
Экс-наставник «Спартака» номинирован на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Bryn Lennon

Как сообщается на сайте АПЛ, в число номинантов включены бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Вилла», а также Микель Артета из «Арсенала», Роберто Де Дзерби из «Брайтона», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Эдди Хау из «Ньюкасл Юнайтед» и Марку Силва из «Фулхэма».

После 36 туров АПЛ турнирную таблицу с 85 очками возглавляет «Манчестер Сити». Второе место занимает «Арсенал», набравший 81 очко. На третьей строчке располагается «Ньюкасл» (66 очков), на шестой — «Брайтон» (58), на восьмой — «Астон Вилла» (57), на десятой — «Фулхэм».

Ранее сообщалось, что Эмери повторил клубный рекорд «Астон Вилла» в АПЛ.

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