Экс-тренер «Спартака» Эмери повторил клубный рекорд «Астон Виллы» в АПЛ

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Бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери добился очередного достижения в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Экс-тренер «Спартака» Эмери повторил клубный рекорд «Астон Виллы» в АПЛ
  • AP
  • © Dave Thompson

Команда из Бирмингема на своём поле взяла верх над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии, выиграв пятую встречу подряд в сезоне-2022/23. В последний раз подобная успешная серия случилась в 1998 году.

«Астон Вилла» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны УЕФА команду отделяет всего четыре очка.

Эмери после ухода из «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом». А Артём Дзюба в своё время назвал испанского специалиста «тренеришкой».

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном участии в сливе Унаи Эмери из «Спартака».

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