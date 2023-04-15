Экс-тренер «Спартака» Эмери повторил клубный рекорд «Астон Виллы» в АПЛ

Бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери добился очередного достижения в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Команда из Бирмингема на своём поле взяла верх над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии, выиграв пятую встречу подряд в сезоне-2022/23. В последний раз подобная успешная серия случилась в 1998 году.

«Астон Вилла» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны УЕФА команду отделяет всего четыре очка.

Эмери после ухода из «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом». А Артём Дзюба в своё время назвал испанского специалиста «тренеришкой».

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном участии в сливе Унаи Эмери из «Спартака».