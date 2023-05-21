Орлов: у «Спартака» неуверенные вратари, а у ЦСКА есть проблема с центральными защитниками

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА.

«В «Спартаке» есть футболисты, которые могут забить гол и создать момент. Но могут и грубо ошибиться. Вратари у них неуверенные. ЦСКА выглядит посолиднее. Они организованнее. Но есть проблема с центральными защитниками», — цитирует Орлова Sport24.

Он также подчеркнул, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев пока не смог достичь уровня игры бывших футболистов армейского клуба Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Ранее сообщалось, что у «Спартака» выйдет девять россиян в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА.