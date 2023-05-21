У «Спартака» выйдет девять россиян в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России.

С первых минут у «Спартака» появятся Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Промес, Соболев.

У ЦСКА на поле выйдут Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Ранее в «Спартаке» заявили, что поддержат Промеса в намерении получить гражданство РФ.