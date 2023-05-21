Мендес: у ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул
- РИА Новости
«У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку», — цитирует Мендеса «Чемпионат».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.
Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.
Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций.