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Мендес: у ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказал мнение, что армейский клуб сможет завоевать серебряные медали чемпионата России.
Мендес: у ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул
  • РИА Новости

«У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку», — цитирует Мендеса «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций.

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