Мендес: у ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказал мнение, что армейский клуб сможет завоевать серебряные медали чемпионата России.

«У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку», — цитирует Мендеса «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций.