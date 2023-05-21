Чалов: дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» — это дерби. Лучше не описать. Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что на фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА.