На фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА

На фасаде Московского государственного университета на Воробьёвых горах появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

«Окрасили здание МГУ в красно-белые цвета. В выходные постараемся сделать красно-белой и всю Москву», — написал представитель пресс-службы под видео в Telegram-канале.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

«Спартак» сыграет в специальной форме. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых.

Ранее Александр Бубнов высказал мнение, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби.