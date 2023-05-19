Бубнов считает, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«От предстоящего матча можно ждать всё что угодно, так как это принципиальное дерби. Победа позволит ЦСКА досрочно обеспечить себе серебряные медали чемпионата, но «Спартаку» также очень нужна победа в этой встрече. Красно-белым надо сохранить шансы на второе и третье места по итогам сезона, но армейцы выглядят сейчас предпочтительнее», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, начнётся в 16:30. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.

После 27 туров РПЛ красно-белые набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА.