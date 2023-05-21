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Масалитин: ЦСКА проводит хороший отрезок, чего не скажешь о «Спартаке»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Масалитин: ЦСКА проводит хороший отрезок, чего не скажешь о «Спартаке»
  • РИА Новости

«Хотелось бы, чтобы команды вышли в сильнейшем составе и показали хорошую игру. Также хотелось бы обойтись без судейских ошибок. ЦСКА очень хорошо проводят этот отрезок, нашли оптимальный состав. В противоположном направлении движется «Спартак», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций.

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