Ветеран ЦСКА прогнозирует ничью в дерби со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче армейцев со «Спартаком» в рамках 28-го тура чемпионата России.

«Спартак» будет стремиться выиграть, ЦСКА же может сыграть и от обороны, а потом ловить соперника на контратаках. Для болельщиков матч будет интересный. Думаю, что игра завершится ничьей — либо 0:0, либо 1:1», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что на фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА.