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Хомуха: не думаю, что Федотов и Абаскаль помнят о конфликте в матче первого круга

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Известный тренер Дмитрий Хомуха в преддверии матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА вспомнил про конфликт наставников Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова в игре первого круга.
Хомуха: не думаю, что Федотов и Абаскаль помнят о конфликте в матче первого круга
  • Gettyimages.ru

«Не думаю, что оба в принципе помнят о том конфликте. Они все силы и внимание уделяют подготовке своих игроков к новому матчу, а не мыслям о каком-то личном реванше. Поверьте, отношения тренеров не играют ключевую роль. Да, тогда наставники выплеснули эмоции, но тем футбол и хорош. Оба продемонстрировали своё неравнодушие. Такое случается часто. Лучшая же месть добывается на поле», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Хомуха назвал низкую квалификацию арбитров причиной судейских скандалов в РПЛ.

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