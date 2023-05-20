Хомуха: не думаю, что Федотов и Абаскаль помнят о конфликте в матче первого круга

Известный тренер Дмитрий Хомуха в преддверии матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА вспомнил про конфликт наставников Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова в игре первого круга.

«Не думаю, что оба в принципе помнят о том конфликте. Они все силы и внимание уделяют подготовке своих игроков к новому матчу, а не мыслям о каком-то личном реванше. Поверьте, отношения тренеров не играют ключевую роль. Да, тогда наставники выплеснули эмоции, но тем футбол и хорош. Оба продемонстрировали своё неравнодушие. Такое случается часто. Лучшая же месть добывается на поле», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Хомуха назвал низкую квалификацию арбитров причиной судейских скандалов в РПЛ.