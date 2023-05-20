Хомуха назвал низкую квалификацию арбитров причиной судейских скандалов в РПЛ

Известный тренер Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о частых ошибках арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Тут причина только одна — низкая квалификация судей. Сложно говорить о предвзятости, но уровень явно невысокий. В результате мы почти в каждом туре получаем один, а то и несколько громких скандалов. Каждый раз повторяется одно и то же. Как я уже говорил, в схожих моментах могут быть приняты противоположные решения. После такого сложно не срываться.

Следует больше говорить о том, как арбитры вообще готовятся, почему выносят те или иные вердикты и кто обязан нести за них ответственность. VAR, к сожалению, тоже особо не помогает, тем более линии во время трансляций теперь не чертят, если говорить об офсайдах. Удар Далера Кузяева локтем в лицо Роману Зобнину, когда Андрей Мостовой забивал «Спартаку», почему-то не заметили, хотя смотрели повторы. Потом ЭСК РФС признал ошибку. Я сам не понимаю, что происходит», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Дмитрий Хомуха раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.