Хомуха: Дуарте регулярно подводит партнёров по «Спартаку»

Известный тренер Дмитрий Хомуха раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Сложно судить, но эпизоды с издевательским голом Жоау Батчи и удалением за безрассудный подкат в ноги Малкому вызвали вопросы как у простых болельщиков, так и у специалистов. Человек регулярно подводит партнёров: хватает карточки на ровном месте, необоснованно выплёскивает эмоции, по ходу единоборств может просто остановиться, как это произошло во встрече с «Краснодаром». Посмотрим, какое решение примет Абаскаль при подготовке к дерби и осмелится ли снова выпустить латиноамериканца в старте, учитывая его помарки», — заявил тренер в интервью RT.

Специалист также ответил на вопрос, стоит ли игрок заплаченных за него €4 млн.

«Он не тянет даже на половину этой суммы. Главная проблема Алексиса заключается в средней скорости. Если команда играет в атакующий футбол и высоко поднимает линию обороны, за спиной у него остаётся большое пространство. И когда защитник недостаточно быстрый, этим обязательно воспользуется оппонент», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Хомуха сравнил уровень игры Фёдора Чалова и Артёма Дзюбы.