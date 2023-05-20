Хомуха: Чалову до уровня Дзюбы пока далеко, но он движется в правильном направлении

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха сравнил уровень игры Фёдора Чалова и Артёма Дзюбы.

«Говорить о том, кто лучше, сейчас не приходится, поскольку Дзюба выступал на гораздо более высоком уровне и здорово проявлял себя как в составе сборной, так и в еврокубках. Фёдору до уровня Артёма пока далеко, но он движется в правильном направлении. Если он продолжит прогрессировать такими темпами, способен попасть в Клуб Григория Федотова для россиян, забивших 100 и более мячей», — заявил Хомуха в интервью RT.

«С чем связываю прогресс форварда, который ещё недавно не всегда попадал в основу? Аренда в «Базель» открыла ему глаза на то, как нужно тренироваться, готовиться, на что обращать внимание. Плюс прошло достаточно много времени. Раньше Чалов считался подающим надежды молодым талантом, а теперь — состоявшийся футболист, который определяет игру ЦСКА. Он сильно повзрослел».

Ранее Хомуха заявил, что у армейцев есть абсолютное преимущество над «Спартаком» с точки зрения психологии.