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Хомуха: с точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество над «Спартаком»

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что у армейцев абсолютное преимущество над «Спартаком» с точки зрения психологии.
Хомуха: с точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Искусство тренерского штаба как раз заключается в том, чтобы не допустить подобного. Но я думаю, удачная серия не расслабит футболистов, а, наоборот, укрепит их уверенность в себе. Понятное дело, они выйдут на поле с лучшим настроением, чем игроки «Спартака», которые по весне не могут похвастать стабильностью и играют с большими перепадами. С точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество над «Спартаком», — заявил Хомуха в интервью RT.

«Стоит ли высоко оценивать результаты красно-синих с той точки зрения, что они в основном обыгрывали середняков и аутсайдеров? Как только команда начинает делить соперников на важных и неважных, она оказывается не на том месте, на которое планировала. Умение сохранять стабильность на дистанции является признаком мастерства как тренерского штаба, так и их подопечных. ЦСКА пока это удаётся, хотя осенью коллектив выдал не лучшую серию встреч. Но зимой он провёл отличную подготовку и с ходу начал набирать очки, если не брать в расчёт поражение от «Сочи». Красно-синие выглядят намного лучше по сравнению с первой частью сезона, они прибавили как физически, так и психологически. А в дерби психология играет важную роль», — добавил Хомуха.

Ранее Евгений Ловчев перед матчем 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА сравнил атакующие линии команд.

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