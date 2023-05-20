Анчелотти заявил, что руководство «Реала» его поддерживает

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в мадридском клубе.

«Вчера я встречался с Флорентино Пересом, и он поддерживает меня, он доверяет мне. Мы продолжим сотрудничество. Клуб гарантировал мне, что я останусь», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Специалист также опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

Напомним, что «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, в полуфинале турнира уступив «Манчестер Сити» с общим счётом 1:5.

Ранее Винисиус высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов УЕФА.