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Хомуха — о спаде «Спартака»: Абаскалю следует задавать вопросы себе, а не пенять на судейство

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Известный тренер Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о спаде «Спартака» во второй половине сезона.
Хомуха — о спаде «Спартака»: Абаскалю следует задавать вопросы себе, а не пенять на судейство
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«Команде ощутимо не хватает стабильности. Осенью она регулярно набирала очки, а весной её начало лихорадить. В этом и заключается мастерство тренерского штаба — пройти весь сезон ровно, а не с эпизодическими всплесками. «Спартаку» это не удаётся, хотя состав зимой сильно не поменялся и даже добавились новые исполнители. Здесь Абаскалю следует задавать вопросы самому себе, а не пенять на судейство. Не исключено, что в силу молодости ему не хватает опыта, ведь ранее не приходилось самому проводить настолько длинную зимнюю подготовку», — заявил он в интервью RT.

Ранее Хомуха сравнил уровень игры Фёдора Чалова и Артёма Дзюбы.

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