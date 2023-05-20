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Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской карьеры

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской деятельности.
Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской карьеры
  • РИА Новости

«Сейчас у меня выше уровень дохода. Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность», — приводит слова Слуцкого YouTube-канал Chepa.

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Он ведёт программу «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис высказался о тренерской работе Леонида Слуцкого.

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