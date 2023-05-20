Брейдо: мы хотим возвращения Фернандеса в ЦСКА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что руководство армейского клуба продолжает вести переговоры с защитником Марио Фернандесом.

«Мы всё также в диалоге с Марио. Наши позиции идентичны: мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА», — цитирует Брейдо Sport24.

Он подчеркнул, что ситуация в любом случае скоро разрешится.

«На данный момент есть некоторые нюансы, в том числе во взаимоотношениях стороны Марио с «Интернасьоналом», они в процессе решения. Все равно трансферное окно закрыто, финишная прямая сезона», — добавил Брейдо.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Милан Гайич назвал Фернандеса легендой ЦСКА.