Сборная Казахстана обыграла Словакию по буллитам на чемпионате мира по хоккею
Игра пятого тура группы В завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Галыма Мамбеталиева.
У победителей отличились Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев. У проигравших — Патрик Кох, Рихард Паник и Павол Регенда.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Венгрия — Финляндия — 1:7;
Латвия — Словения — 3:2;
Австрия — Германия — 2:4.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею.