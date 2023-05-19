Сборная Казахстана обыграла Словакию по буллитам на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Игра пятого тура группы В завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Галыма Мамбеталиева.

У победителей отличились Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев. У проигравших — Патрик Кох, Рихард Паник и Павол Регенда.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Венгрия — Финляндия — 1:7;

Латвия — Словения — 3:2;

Австрия — Германия — 2:4.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею.