Сборная Канады разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею
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Игра пятого тура группы В на стадионе «Арена-Рига» завершилась со счётом 5:1 в пользу коллектива из Северной Америки.
В составе победителей шайбы забросили Маккензи Уигар (первая минута), Лоусон Круз (пятая, седьмая), Джо Велено (20-я минута), Сэмми Бле (42-я). У проигравших отличился Адиль Бекетаев (десятая).
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Латвия — Норвегия — 2:1,
США — Австрия — 4:1,
Финляндия — Франция — 5:3.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею.