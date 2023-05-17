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Сборная Канады разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

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Сборная Канады разгромила команду Казахстана в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Сборная Канады разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею
  • Gettyimages.ru
  • © Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images

Игра пятого тура группы В на стадионе «Арена-Рига» завершилась со счётом 5:1 в пользу коллектива из Северной Америки.

В составе победителей шайбы забросили Маккензи Уигар (первая минута), Лоусон Круз (пятая, седьмая), Джо Велено (20-я минута), Сэмми Бле (42-я). У проигравших отличился Адиль Бекетаев (десятая).

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Латвия — Норвегия — 2:1,

США — Австрия — 4:1,

Финляндия — Франция — 5:3.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею.

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