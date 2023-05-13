Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею
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Игра в Тампере завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива из Суоми.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Венгрия – Дания — 1:3;
Норвегия – Казахстан — 3:4;
Словакия – Латвия — 2:1;
Франция – Австрия — 2:1;
Швейцария – Словения — 7:0.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.
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