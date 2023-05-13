Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии нанесла поражение команде Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Игра в Тампере завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива из Суоми.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Венгрия – Дания — 1:3;

Норвегия – Казахстан — 3:4;

Словакия – Латвия — 2:1;

Франция – Австрия — 2:1;

Швейцария – Словения — 7:0.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ.