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Воспитанник ЦСКА рассказал, как его кормили едой для бездомных в студенческой команде США

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Бывший футболист московского ЦСКА Максим Скопинов рассказал, что его кормили едой для бездомных в студенческой команде в США.
Воспитанник ЦСКА рассказал, как его кормили едой для бездомных в студенческой команде США
  • Gettyimages.ru

«Я учился в колледже SLCC в Солт-Лейк-Сити и играл в местной команде. Еды нам не хватало. Питание нам поставляли, но это был фудбанк. Это еда для бездомных — та, что списывают в магазинах. Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться и играть», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Скопинов является воспитанником ЦСКА. Он находился на просмотре в петербургском «Зените». Также к нему проявляла интерес чешская «Спарта».

Ранее защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров назвал американское высшее образование лучшим в мире.

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