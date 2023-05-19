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Футболист «Зенита» Мостовой надеется на переход в одну из ведущих лиг Европы

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что надеется продолжить карьеру в одной из ведущих лиг Европы.
Футболист «Зенита» Мостовой надеется на переход в одну из ведущих лиг Европы
  • РИА Новости

«В Европе все знают «Зенит». Надо просто играть в футбол, постоянно забивать, быть на виду. Плюс сборная России же проводит контрольные игры в той же Азии. Хотя бы там надо стараться показать себя. Если будет малейший шанс — нужно им воспользоваться», — приводит слова Мостового «Российская газета».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Мостовой заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы ему поставили памятник.

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