Матыцин не исключил, что Спартакиады могут проводиться раз в два года

Министр спорта РФ Олег Матыцин не исключил, что Всероссийские спартакиады могут проводиться раз в два года.

«Мы планируем, что Спартакиады будут регулярно проводиться.

Если ситуация изменится и будут сохраняться такие же санкции в отношении российского спорта, то я не исключаю, что мы будем проводить Спартакиады раз в два года», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Всероссийская спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года.

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены смогут преодолеть все испытания.