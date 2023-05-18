Матыцин не исключил, что Спартакиады могут проводиться раз в два года
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«Мы планируем, что Спартакиады будут регулярно проводиться.
Если ситуация изменится и будут сохраняться такие же санкции в отношении российского спорта, то я не исключаю, что мы будем проводить Спартакиады раз в два года», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Всероссийская спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года.
Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены смогут преодолеть все испытания.