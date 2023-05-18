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Матыцин не исключил, что Спартакиады могут проводиться раз в два года

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Министр спорта РФ Олег Матыцин не исключил, что Всероссийские спартакиады могут проводиться раз в два года.
Матыцин не исключил, что Спартакиады могут проводиться раз в два года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы планируем, что Спартакиады будут регулярно проводиться.

Если ситуация изменится и будут сохраняться такие же санкции в отношении российского спорта, то я не исключаю, что мы будем проводить Спартакиады раз в два года», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Всероссийская спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года.

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены смогут преодолеть все испытания.

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