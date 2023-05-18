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Сушинский объяснил отказ форварда «Эдмонтона» Драйзайтля играть на ЧМ-2023 отсутствием России

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Бывший нападающий СКА и сборной России по хоккею Максим Сушинский рассказал, почему форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не принял участие в чемпионате мира по хоккею.
Сушинский объяснил отказ форварда «Эдмонтона» Драйзайтля играть на ЧМ-2023 отсутствием России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Почему Драйзайтль не поехал на чемпионат мира? Какая разница. Ничего страшного в этом нет, в следующем году сыграет. Он же не сказал, что навсегда отказывается от сборной Германии? Драйзайтлю неинтересно без России на чемпионате мира играть. Мы не участвуем, что там ловить. Ждёт, когда нас вернут», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Губерниев ответил на критику показа чемпионата мира по хоккею.

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