Мостовой считает, что «Спартак» приглашает аферистов на должность главного тренера

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о тренерах, которые тренировали «Спартак».

«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» — главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 50 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (65 очков). 13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль сплотил футболистов.