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Мостовой считает, что «Спартак» приглашает аферистов на должность главного тренера

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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о тренерах, которые тренировали «Спартак».
Мостовой считает, что «Спартак» приглашает аферистов на должность главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» — главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 50 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (65 очков). 13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль сплотил футболистов.

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