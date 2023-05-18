Литвинов: ещё на летних сборах Абаскаль делал всё, чтобы «Спартак» сплотился

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль сплотил футболистов.

«Между игроками и тренерским штабом была и есть гармония. Ещё на летних сборах было очень много командных мероприятий, разные весёлые игры. Гильермо делал всё, чтобы команда сплотилась. Называем ли мы его за глаза рыжим? Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 50 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (65 очков). 13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.