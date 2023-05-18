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Marca: вратарь «Реала» Куртуа играл с травмой в матче с «Манчестер Сити»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа принимал участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» с травмой трицепса.
Marca: вратарь «Реала» Куртуа играл с травмой в матче с «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает Marca, Куртуа получил небольшой разрыв трицепса в матче чемпионата Испании с «Хетафе». Несмотря на это, он вышел в стартовом составе на ответную полуфинальную игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Реал» и второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. 

Ранее Винисиус объяснил разгромное поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити».

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