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Серб Савич не намерен уходить из «Торпедо» из-за вылета в ФНЛ

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Асхат Идризович, агент сербского полузащитника Игора Савича, дал понять, что его клиент не собирается покидать московской «Торпедо».

«У Игора контракт еще на два года, пока он останется в «Торпедо». Но никто из клуба еще ни разу нам не звонил, чтобы о чем то договориться, обсудить. Если Савича хотят оставить в команде, то по контракту он должен будет остаться. Не было никаких разговоров о том, что он уедет», — цитирует футбольного агента «РБ Спорт».

По его словам, у сербского футболиста в контракте нет пункта, который позволяет ему при вылете в Первую лигу разорвать соглашение.

Черно-белые досрочно потеряли шансы сохранить место в РПЛ на сезон-2023/24. Савич сыграл 19 матчей в за «Торпедо», но не отметился результативными действиями.

Ранее Александр Тукманов заявил, что провал «Торпедо» в РПЛ произошёл из-за ошибок со стороны руководства клуба.

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