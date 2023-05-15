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Тукманов: провал «Торпедо» в РПЛ произошёл из-за ошибок со стороны руководства клуба

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил причину провального сезона чёрно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тукманов: провал «Торпедо» в РПЛ произошёл из-за ошибок со стороны руководства клуба
  • Gettyimages.ru

«Провал «Торпедо» в текущем сезоне произошёл из-за целого ряда ошибок со стороны руководящего состава клуба. Прежде всего были допущены ошибки при комплектовании команды. Также на это повлияла чехарда в руководстве команды: за сезон она поменяла трёх главных тренеров и генерального директора. Это всё наложило определённый отпечаток.

Ведь каждый тренер приходит со своим собственным видением игры, со своими требованиями к футболистам. А у каждого специалиста они разные. Плюс ко всему само построение игры осталось на уровне Первой лиги. «Торпедо» во многих компонентах не соответствует элите российского футбола.

И самое главное, не было диалога между руководством «Торпедо» и самой командой. Чтобы такой контакт установить, нужно быть профессионалами в футболе, а не любителями. Проблемы как раз таки отсюда. Нужно было вводить в совет директоров футбольных людей. Нельзя доверять футбольный клуб исключительно бизнесменам. Они эксперты в своих сферах: в строительстве, в банковском секторе. Но только не в футболе. Для принятия правильных решений важен голос профессионалов», — сказал Тукманов RT.

Ранее Тукманов объяснил, в каком случае автозаводцы могут прекратить существование.

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