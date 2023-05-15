Тукманов: потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведёт к потере финансирования

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, в каком случае автозаводцы могут прекратить существование.

«Многие опасаются, что «Торпедо» может перестать существовать. Это может случиться только тогда, когда владельцы и главные функционеры клуба потеряют интерес к футболу. Они же бизнесмены, привыкли к прибыли. А футбол в России — неприбыльный бизнес. Он требует постоянных вложений.

Не исключено, что потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведёт к потере источника финансирования. Пока всё идёт в эту сторону. Потому что они не понимают, чего хотят. Должна быть стратегия клуба. А у них сейчас непонятно что. В этом сезоне у них был непрофессиональный подход в управлении клубом», — заявил Тукманов RT.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков считает, что «Торпедо» прекратит своё существование.