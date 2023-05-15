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Дьяков: вероятно, «Торпедо» прекратит своё существование

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Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков считает, что «Торпедо» прекратит своё существование.
Дьяков: вероятно, «Торпедо» прекратит своё существование
  • РИА Новости

«Торпедо» — величайший клуб с суперисторией. Вероятно, команда прекратит своё существование или будет болтаться в низших дивизионах», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что Жозеп Клотет выразил готовность тренировать клуб в Первой лиге.

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