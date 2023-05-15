Президент «Торпедо» заявил, что Клотет выразил готовность тренировать клуб в Первой лиге

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что Жозеп Клотет выразил готовность тренировать клуб в Первой лиге.

«Он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ — сейчас ничего не изменилось», — приводит слова Савина «Чемпионат».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее Савин заявил, что решение по отстранению от тренировок помощника Клотета принял он.