Титульный бой Порье и Гэтжи возглавит турнир UFC 291

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Дастин Порье проведёт реванш с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.

Мероприятие пройдёт 29 июля на «Вивинт-арене» в Солт-Лейк-Сити (США), сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Бойцы будут сражаться за пояс BMF, который стал вакантен после ухода Хорхе Масвидаля. Порье и Гэтжи встречались между собой в 2018 году, тогда победу нокаутом в четвёртом раунде одержал Дастин.

34-летний Порье провёл в смешанных единоборствах 36 боёв, в которых одержал 29 побед и семь поражений. На счету 34-летнего Гэтжи 24 выигрыша и четыре проигрыша в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что бой Стерлинга и О'Мэлли возглавит турнир UFC 292 в Бостоне.