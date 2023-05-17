«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче финала Западной конференции НБА
Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» завершилась со счётом 132:126.
Самым результативным игроком стал центровой гостей Энтони Дэвис — 40 очков, десять подборов и два блокшота.
В составе победителей центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач.
Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».
Ранее «Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА.