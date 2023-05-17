«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче финала Западной конференции НБА

В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» завершилась со счётом 132:126.

Самым результативным игроком стал центровой гостей Энтони Дэвис — 40 очков, десять подборов и два блокшота.

В составе победителей центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».

Ранее «Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА.