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«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА

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«Бостон Селтикс» на своём паркете нанёс поражение «Филадельфия Сиксерс» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра в Массачусетсе завершилась со счётом 112:88 в пользу команды Джо Маззуллы.

Основной вклад в победу внёс Джейсон Тейтум, который записал на свой счёт 51 очко и 13 подборов. У проигравших самым результативным стал Джоэл Юмбиид (15 очков).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу «Селтикс». В финале Востока «Бостон» сыграет с «Майами Хит», который выиграл противостоянии с «Нью-Йорк Никс» (4-2).

Коллектив из Флориды пробился в основную сетку кубковой части чемпионата через плей-ин. «Бостон» занял по итогам регулярного чемпионата второе место на Востоке.

Первый матч серии до четырёх побед пройдёт 18 мая.

Ранее Стив Керр назвал «Голден Стэйт» нечемпионской командой после вылета от «Лейкерс».

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