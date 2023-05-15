«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА
Игра в Массачусетсе завершилась со счётом 112:88 в пользу команды Джо Маззуллы.
Основной вклад в победу внёс Джейсон Тейтум, который записал на свой счёт 51 очко и 13 подборов. У проигравших самым результативным стал Джоэл Юмбиид (15 очков).
Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу «Селтикс». В финале Востока «Бостон» сыграет с «Майами Хит», который выиграл противостоянии с «Нью-Йорк Никс» (4-2).
Коллектив из Флориды пробился в основную сетку кубковой части чемпионата через плей-ин. «Бостон» занял по итогам регулярного чемпионата второе место на Востоке.
Первый матч серии до четырёх побед пройдёт 18 мая.
Ранее Стив Керр назвал «Голден Стэйт» нечемпионской командой после вылета от «Лейкерс».